Wi-Fi модеми з метадоном: в Кропивницькій колонії затримали організаторів постачання наркотиків

Фото: ДБР

Правоохоронні органи викрили та зупинили постачання метадону в Кропивницькій колонії №6

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що начальник одного з відділів колонії разом із колишніми та діючими засудженими налагодив доставку наркотиків на територію установи.

Колишні засуджені надсилали поштові посилки, вказуючи отримувачем посадовця. Усередині – Wi-Fi модеми, в яких ховали згортки з метадоном. Посадовець заносив їх до колонії та передавав засудженим для подальшого збуту.

23 березня працівники ДБР затримали фігурантів під час чергової доставки наркотиків.

Начальнику відділу та чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України – незаконний збут наркотиків у місцях позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

