26 березня 2026, 07:43

Wi-Fi модеми з метадоном: в Кропивницькій колонії затримали організаторів постачання наркотиків

Фото: ДБР
Правоохоронні органи викрили та зупинили постачання метадону в Кропивницькій колонії №6

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідство встановило, що начальник одного з відділів колонії разом із колишніми та діючими засудженими налагодив доставку наркотиків на територію установи.

Колишні засуджені надсилали поштові посилки, вказуючи отримувачем посадовця. Усередині – Wi-Fi модеми, в яких ховали згортки з метадоном. Посадовець заносив їх до колонії та передавав засудженим для подальшого збуту.

23 березня працівники ДБР затримали фігурантів під час чергової доставки наркотиків.

Начальнику відділу та чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України – незаконний збут наркотиків у місцях позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці заблокували наркотрафік до Київського СІЗО та Старобабанівської виправної колонії. Заборонені речовини ретельно маскували в харчових продуктах.

Нарколабораторія під Харковом: нацгвардійця засудили до 9 років
24 березня 2026, 08:21
На Рівненщині в дівчини знайшли наркотиків на понад 20 мільйонів
23 березня 2026, 20:25
Чай з наркотиками: на Запоріжжі викрили масштабний наркобізнес
23 березня 2026, 12:55
Всі новини »
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
