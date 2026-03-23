23 марта 2026, 20:25

На Ровенщине у девушки нашли наркотиков более чем на 20 миллионов

23 марта 2026, 20:25
Фото: Национальная полиция
Правоохранители разоблачили 21-летнюю жительницу Сарн. Оказалось, что еще с осени прошлого года она незаконно хранила дома наркотики в большом количестве.

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Известно, что 21-летняя жительница Сарны незаконно получала с целью сбыта PVP, амфетамин, 4-ММС и каннабис у ранее судимого 26-летнего жителя Киевской области. Наркотики она потом продавала по всей стране по почте: "товар" она маскировала под продукты питания, коробки из-под техники и даже вазоны.

В декабре прошлого года она привлекла к работе своего 23-летнего мужа. Они продали вместе амфетамин и PVP. Во время обысков у них нашли наркотиков почти на 20 миллионов гривен по ценам "черного рынка".

"Трех фигурантов задержали в порядке ст.208 УПК Украины и при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных ч.2,3 ст.307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение и пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт психотропного вещества в особо крупном размере, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц)", - сообщили в полиции.

Напомним, в столице разоблачили мужчин, устроивших изготовление наркотиков в квартире. Во время обыска правоохранители обнаружили лабораторное оборудование, ингредиенты для синтеза амфетамина, электронные весы, мобильные телефоны, банковские карты. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

