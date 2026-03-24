Нарколаборатория под Харьковом: нацгвардейца приговорили к 9 годам

Фото: ДБР

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, военнослужащий решил организовать незаконное изготовление психотропов и привлек к этому гражданского знакомого. Они приобрели в интернете инструкции и чертежи, просматривали обучающие видео, после чего заказали необходимое оборудование и прекурсоры.

Лабораторию обустроили в отдаленном населенном пункте более чем в 120 км от Харькова, надеясь избежать разоблачения.

После запуска производства злоумышленники успели изготовить пробную партию вещества, которое планировали реализовывать через Интернет.

Экспертиза установила, что на тот момент было произведено около 7 кг психотропного вещества. Ее ориентировочная стоимость на "черном рынке" могла превышать 2 млн. гривен. Таким образом правоохранители предотвратили распространение около 1,5 тысяч доз.

Во время обысков изъято специальное оборудование, прекурсоры, готовая продукция, а также почти полкилограмма каннабиса.

Приговор вынес Нововодолажский районный суд Харьковской области.

Обвиняемый признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, относительно незаконного изготовления, хранения и сбыта психотропных веществ, а также приобретения прекурсоров и оборудования. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Материалы относительно его сообщника рассматриваются судом отдельно.

