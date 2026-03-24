Смертельная драка на Ровенщине: полицейские задержали нападающего
Певица Елена Тополя призналась, что уж точно знает, кто организовал шантаж с ее секс-видео
24 марта 2026, 08:21

Нарколаборатория под Харьковом: нацгвардейца приговорили к 9 годам

24 марта 2026, 08:21
Фото: ДБР
Суд признал виновным военнослужащего Нацгвардии, обустроившего лабораторию по изготовлению особо опасного психотропного вещества

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, военнослужащий решил организовать незаконное изготовление психотропов и привлек к этому гражданского знакомого. Они приобрели в интернете инструкции и чертежи, просматривали обучающие видео, после чего заказали необходимое оборудование и прекурсоры.

Лабораторию обустроили в отдаленном населенном пункте более чем в 120 км от Харькова, надеясь избежать разоблачения.

После запуска производства злоумышленники успели изготовить пробную партию вещества, которое планировали реализовывать через Интернет.

Экспертиза установила, что на тот момент было произведено около 7 кг психотропного вещества. Ее ориентировочная стоимость на "черном рынке" могла превышать 2 млн. гривен. Таким образом правоохранители предотвратили распространение около 1,5 тысяч доз.

Во время обысков изъято специальное оборудование, прекурсоры, готовая продукция, а также почти полкилограмма каннабиса.

Приговор вынес Нововодолажский районный суд Харьковской области.

Обвиняемый признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, относительно незаконного изготовления, хранения и сбыта психотропных веществ, а также приобретения прекурсоров и оборудования. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Материалы относительно его сообщника рассматриваются судом отдельно.

Напомним, на Закарпатье разоблачили масштабную нарколабораторию . Известно, что ежемесячно злоумышленники производили около 50 кг психотропов. Это примерно 15 миллионов гривен. В ближайшее время руководитель организации и восемь участников предстанут перед судом.

