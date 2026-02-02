Фото: поліція

ДТП з летальними наслідками сталася у неділю, 1 лютого, у місті Олександрія

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На проспекті Соборному водій авто Mercedes Vito у темну пору доби на неосвітленій ділянці збив двох пішоходів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході.

Від отриманих травм 49-річна жінка померла в автомобілі "швидкої".

Після скоєння ДТП водій залишив місце події. Поліцейські встановили місцезнаходження правопорушника та затримали його.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

