19:10  29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
17:35  29 січня
На Київщині автобус на смерть збив пенсіонера
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
29 січня 2026, 19:29

Мера Вознесенська затримано після ДТП із смертельними наслідками у Кіровоградській області

29 січня 2026, 19:29
Фото: ДСНС Кіровоградщини
Міський голова Вознесенська потрапив у ДТП під час службового відрядження, внаслідок якої загинула людина та постраждала жінка

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Мера Вознесенська затримали після ДТП у Кіровоградській області, у якій загинув чоловік та постраждала жінка.

28 січня 2026 року близько 16:00 міський голова Вознесенська Євгеній Величко перебував у службовому відрядженні на території Голованівського району Кіровоградської області. Там він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. За попередніми даними, причиною аварії могли стати несприятливі погодні умови.

Міський голова Вознесенська Євгеній Величко

Унаслідок ДТП один чоловік загинув на місці, ще одна жінка отримала травми і наразі перебуває під медичним наглядом. Обставини події з’ясовують уповноважені органи.

Міськрада повідомляє, що Євгенія Величка затримали та повідомили про підозру у зв’язку з аварією. Розслідування триває, поліція та відповідні служби працюють над встановленням усіх деталей події.

Раніше повідомлялося, 28 січня близько 15:50 біля села Пушкове Голованівського району на Кіровоградщині сталося зіткнення двох легкових автомобілів – внаслідок ДТП загинув 39-річний чоловік, тіло якого рятувальники деблокували з пошкодженого авто за допомогою електроінструменту.

Нагадаємо, вранці 28 січня на Вінниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет та врізався в дерево. Рятувальники деблокували водія та передали його медикам.

ДТП мер затримання рятувальники мер аварія Кіровоградська область загибель
