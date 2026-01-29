Фото: ДСНС Кіровоградщини

Міський голова Вознесенська потрапив у ДТП під час службового відрядження, внаслідок якої загинула людина та постраждала жінка

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Мера Вознесенська затримали після ДТП у Кіровоградській області, у якій загинув чоловік та постраждала жінка.

28 січня 2026 року близько 16:00 міський голова Вознесенська Євгеній Величко перебував у службовому відрядженні на території Голованівського району Кіровоградської області. Там він потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. За попередніми даними, причиною аварії могли стати несприятливі погодні умови.

Міський голова Вознесенська Євгеній Величко

Унаслідок ДТП один чоловік загинув на місці, ще одна жінка отримала травми і наразі перебуває під медичним наглядом. Обставини події з’ясовують уповноважені органи.

Міськрада повідомляє, що Євгенія Величка затримали та повідомили про підозру у зв’язку з аварією. Розслідування триває, поліція та відповідні служби працюють над встановленням усіх деталей події.

Раніше повідомлялося, 28 січня близько 15:50 біля села Пушкове Голованівського району на Кіровоградщині сталося зіткнення двох легкових автомобілів – внаслідок ДТП загинув 39-річний чоловік, тіло якого рятувальники деблокували з пошкодженого авто за допомогою електроінструменту.

