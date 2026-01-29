19:10  29 января
Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
17:35  29 января
В Киевской области автобус насмерть сбил пенсионера
15:59  29 января
В Украину идут 20-градусные морозы
UA | RU
UA | RU
29 января 2026, 19:02

В Ровно задержали 25-летнего нападающего, который тяжело травмировал мужчину в подъезде: розыски продолжались 5 месяцев

29 января 2026, 19:02
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

После почти 5 месяцев в розыске полиция задержала мужчину, который нанес тяжкие телесные повреждения жителю Ровно

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Ровенские полицейские задержали 25-летнего уроженца Ивано-Франковской области, который более 5 месяцев скрывался от следствия после нанесения тяжких телесных повреждений местному жителю. Задержание произошло благодаря совместным действиям уголовного розыска Ровенского РУП и полицейских из Коломыи.

Задержание подозреваемого в Коломне

Инцидент произошел 7 сентября на улице Коперника в Ровно. На первом этаже подъезда правоохранители обнаружили 32-летнего мужчину с травмами и окровавленную сумку сбежавшего с места происшествия нападающего. Пострадавшего госпитализировали, он проходит реабилитацию.

В ходе расследования полицейские установили, что подозреваемый скрывался в Коломне и мог передвигаться на определенном транспортном средстве. Вчера правоохранители остановили легковое авто, где он находился как пассажир. Мужчина назвал ложные данные и пытался скрыться, но был задержан на месте.

Пострадавшего госпитализировали для лечения

Следователи сообщили ему о подозрении по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Ровенский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Ранее сообщалось, на Днепропетровщине 39-летнему мужчине объявили подозрение после того, как во время поездки в междугородном автобусе он вызывающе обращался, ругался с пассажирами, а на замечания 33-летнего мужчины отреагировал агрессией - получил нож и нанес удар оппоненту в участок груди.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
криминал задержание нападение Ровно Ровенская область ножевое ранение телесные повреждения
Прокрались в дом и стреляли: в Закарпатье двое парней напали на мужчину прямо у него дома
29 января 2026, 16:40
В Черкасской области мужчина ударил военного ТЦК в шею: что известно
29 января 2026, 15:25
На Закарпатье задержали мужчину, который за $10 тысяч обещал переправить киевлянина через Тису
29 января 2026, 10:23
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
Мэр Вознесенска задержан после ДТП со смертельным исходом в Кировоградской области
29 января 2026, 19:29
Графики отключения света 30 января: как будут действовать ограничения в пятницу
29 января 2026, 19:29
Эвакуационный поезд из Днепропетровской области прибыл в Мукачево: среди пассажиров 12 детей
29 января 2026, 19:24
Львов готовится к введению режима чрезвычайной ситуации
29 января 2026, 19:10
В результате атаки Днепропетровщины погибла женщина, 3 раненых: зафиксированы разрушения в 4 районах
29 января 2026, 18:49
В Харьковской области пенсионерка жила на деньги мертвого мужчины
29 января 2026, 18:45
В Харькове 53-летний водитель бетоносмесителя врезался в ВАЗ – пострадали три человека
29 января 2026, 18:22
Круты остались одной из самых травматических вех национально-освободительной борьбы
29 января 2026, 18:21
В Винницкой области под льдом погиб 64-летний мужчина: с ним был 17-летний сын
29 января 2026, 18:01
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Остап Дроздов
Валерий Чалый
Олег Саакян
Все блоги »