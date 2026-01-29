Фото: Национальная полиция Украины

После почти 5 месяцев в розыске полиция задержала мужчину, который нанес тяжкие телесные повреждения жителю Ровно

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Ровенские полицейские задержали 25-летнего уроженца Ивано-Франковской области, который более 5 месяцев скрывался от следствия после нанесения тяжких телесных повреждений местному жителю. Задержание произошло благодаря совместным действиям уголовного розыска Ровенского РУП и полицейских из Коломыи.

Инцидент произошел 7 сентября на улице Коперника в Ровно. На первом этаже подъезда правоохранители обнаружили 32-летнего мужчину с травмами и окровавленную сумку сбежавшего с места происшествия нападающего. Пострадавшего госпитализировали, он проходит реабилитацию.

В ходе расследования полицейские установили, что подозреваемый скрывался в Коломне и мог передвигаться на определенном транспортном средстве. Вчера правоохранители остановили легковое авто, где он находился как пассажир. Мужчина назвал ложные данные и пытался скрыться, но был задержан на месте.

Следователи сообщили ему о подозрении по факту нанесения тяжких телесных повреждений. Ровенский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

