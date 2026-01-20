09:00  20 січня
Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
08:22  20 січня
Від касира до агента ФСБ: продавець з Кіровоградщини отримав 15 років за спробу диверсії
00:55  20 січня
В Україні продовжують дорожчати яйця: скільки тепер коштує штука
20 січня 2026, 08:22

Від касира до агента ФСБ: продавець з Кіровоградщини отримав 15 років за спробу диверсії

20 січня 2026, 08:22
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Суд призначив 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна агенту ФСБ, який готував диверсію на об'єкті енергетичної інфраструктури Кіровоградської області та збирав розвіддані про Сили оборони

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зловмисником виявився 21-річний касир місцевого продуктового магазину. Його завербували російські спецслужби через прокремлівські коментарі в Telegram-каналах.

Після вербування агент відстежував координати електропідстанцій, що забезпечують живлення стратегічно важливих об’єктів регіону. Погодивши одну з "цілей" із куратором, він прибув до енергооб’єкта, облив обладнання легкозаймистою сумішшю та намагався здійснити підпал.

Під час спроби диверсії фігуранта затримали співробітники СБУ. У нього вилучили ємність із пальним і смартфон, за допомогою якого він контактував із представником фсб.

У ході розслідування також встановлено, що зрадник збирав інформацію про локації українських військ, за якими ворог готував ракетно-дронові удари.

На підставі зібраних доказів суд визнав обвинуваченого винним за:

  • ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 113 ККУ (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила ще двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) в Одесі. За завданням ворога фігуранти готували атаки на місцевих військових за допомогою так званих "скидів" із цивільного квадрокоптера.

Кіровоградська область ФСБ РФ співпраця з ворогом агент рф суд в'язниця
