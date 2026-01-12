Наводил ракеты врага на казармы: СБУ разоблачила курсанта, работавшего на россиян

Иллюстративное фото

Осудили курсанта одного из военных институтов Украины. Оказалось, что он корректировал российские удары по казармам

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как оказалось, курсант по поручению российской спецслужбы должен был скорректировать ракетный удар по объектам образовательного учреждения, где проходил обучение. Враг был заинтересован в координатах, включая учебные корпуса, курсантские казармы и тренировочные пункты на полигонах института и оборонных предприятиях региона.

Предатель подготовил для отправки куратору почасовые графики пребывания личного состава на разных объектах. СБУ задержала курсанта, когда он формировал агентурный "отчет" с координатами ракетной атаки.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Курсант приговорен к 15 годам лишения свободы.

Напомним, на Хмельнитчине депутат вместе с сыном и дочерью работала на россиян. Выяснилось, что они передавали российским спецслужбам данные о военных объектах. Все трое получили наказание в виде 15 лет лишения свободы.