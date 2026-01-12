11:55  13 января
В Днепре мужчина взял в заложники свою мать и угрожал взорвать боеприпас
09:18  13 января
Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
08:13  13 января
Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
UA | RU
UA | RU
12 января 2026, 13:15

Наводил ракеты врага на казармы: СБУ разоблачила курсанта, работавшего на россиян

12 января 2026, 13:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Осудили курсанта одного из военных институтов Украины. Оказалось, что он корректировал российские удары по казармам

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как оказалось, курсант по поручению российской спецслужбы должен был скорректировать ракетный удар по объектам образовательного учреждения, где проходил обучение. Враг был заинтересован в координатах, включая учебные корпуса, курсантские казармы и тренировочные пункты на полигонах института и оборонных предприятиях региона.

Предатель подготовил для отправки куратору почасовые графики пребывания личного состава на разных объектах. СБУ задержала курсанта, когда он формировал агентурный "отчет" с координатами ракетной атаки.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Курсант приговорен к 15 годам лишения свободы.

Напомним, на Хмельнитчине депутат вместе с сыном и дочерью работала на россиян. Выяснилось, что они передавали российским спецслужбам данные о военных объектах. Все трое получили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ агент рф
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Синоптик рассказала, долго ли еще продержатся суровые морозы
13 января 2026, 16:19
На Днепропетровщине машина охраны "влетела" в пожарный автомобиль
13 января 2026, 15:45
Киевским коммунальщикам и работникам экстренных служб выплатят дополнительное денежное вознаграждение
13 января 2026, 15:13
Смерть матери и младенца: в Киеве врачу роддома сообщили о подозрении
13 января 2026, 15:01
В Кировоградской области задержали мужчину за изнасилование 14-летней девочки
13 января 2026, 14:48
На Буковине таможенник брал по 100 долларов за каждый незаконно ввезенный iPhone
13 января 2026, 14:39
Рада уволила главу СБУ Василия Малюка
13 января 2026, 14:26
Заплатил $13 тысяч криптой за инвалидность: на границе с Молдовой задержали киевлянина
13 января 2026, 14:23
Народные депутаты поддержали отставку Федорова с должности Министра цифровой трансформации
13 января 2026, 14:12
На Прикарпатье топ-чиновник Госрыбагентства продавал "абонементы" браконьерам
13 января 2026, 14:02
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Виталий Портников
Все блоги »