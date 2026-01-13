Получил приговор россиянин, расстрелявший пленного украинского военного в Харьковской области

Иллюстративное фото

По доказательной базе СБУ получил приговор российский кафир, участвовавший в расстрелах украинских пленных. После совершения военных преступлений он сам попал в плен к защитникам Харьковщины

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Известно, что это 36-летний россиянин Сергей Тужилов. Он занимал должность стрелка-штурмовика 69-й мотострелковой дивизии Ленинградского военного округа страны-агрессора. До мобилизации он дважды отбывал заключение в российских тюрьмах за наркопреступления и разбой.

Он воевал под Волчанском летом 2024 года. Тогда во время штурма вместе с сообщником он расстреливал попавших в плен украинских военных. Сам Тужилов лично из табельного автомата выстрелил в затылок связанного украинского воина. Через несколько недель украинские защитники уничтожили подразделение Тужилова, а его самого, как единственного уцелевшего, взяли в плен.

Теперь он получил пожизненное заключение.

