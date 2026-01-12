14:22  12 января
Топчиновника Николаевщины будут судить за растрату 1,4 млн грн, выделенных на оборону
13:59  12 января
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12:15  12 января
Потерял ориентир: во время спуска с Говерлы заблудился турист из Днепра
UA | RU
UA | RU
12 января 2026, 12:15

Военные госпитали, энеретика и ТЦК: в Кировоградской области судили предателя, который ради наркотиков согласился переедать данные россиянам

12 января 2026, 12:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Кропивницкий районный суд Кировоградской области признал гражданина виновным в государственной измене и покушении на диверсию. Стало известно, какой приговор он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В 2024 году житель Кропивницкого в Telegram согласился за денежное вознаграждение информировать представителя иностранного государства о размещении объектов энергетической инфраструктуры, военных госпиталей, а также подразделений ТЦК и СП.

Летом он послал "Ивану" видео, на котором зафиксирован военный госпиталь. В частности, ему поручили провести разведку по находящемуся рядом военному госпиталю и лечебному учреждению. Обвиняемый прибыл на территорию военного госпиталя и провел фото и видеосъемку.

В ноябре предатель согласился поджечь Кировоградоблэнерго возле Кнатово. Он облил трансформатор горючим, но поджечь не успел: его задержали представители СБУ.

На суде мужчина рассказал, что действительно согласился передавать данные за деньги. При этом он заявил, что отказался от одной задачи. Свою мотивацию он объяснил тем, что употреблял наркотики и хотел быстро заработать деньги.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ предотвратила новые попытки РФ совершить серию терактов в Киеве. Российские спецслужбы планировали заказные убийства известных украинцев, подрывы в торгово-развлекательных центрах и одну из станций метро в столице Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
диверсант суд Кропивницкий
Воевал против Украины в Херсонской и Донбассе: судили военного, который перешел на сторону РФ
08 января 2026, 12:00
Обустроил "пункт наблюдения" прямо на крыше: в Хмельницкой области мужчина следил для россиян за украинскими вертолетами
08 января 2026, 11:00
Подозревала в измене: в Хмельницкой области женщина "напала" на авто соперницы, к которой ревновала своего мужа
07 января 2026, 11:30
Все новости »
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
На Прикарпатье мужчина напал на прохожего с битой
12 января 2026, 14:43
Во Львовской области будут судить руководителя лесничества за незаконную вырубку деревьев на 10 млн грн
12 января 2026, 14:38
Топчиновника Николаевщины будут судить за растрату 1,4 млн грн, выделенных на оборону
12 января 2026, 14:22
Три микрорайона Николаева временно остались без воды: что известно
12 января 2026, 14:13
Весь Киев переходит на экстренные отключения света
12 января 2026, 13:59
В Тернопольской области нетрезвый мужчина устроил дебош в аптеке
12 января 2026, 13:49
Пограничники Львовщины рассказали, почему сейчас не стоит идти в горы
12 января 2026, 13:34
Джуринский и Манявский водопады покрылись льдом
12 января 2026, 13:16
В Киеве взяли под стражу мошенника, который инсценировал собственную смерть
12 января 2026, 13:15
Сегодня "Слуги народа" соберутся для обсуждения кадровых вопросов
12 января 2026, 12:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Сергей Фурса
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »