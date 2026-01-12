Иллюстративное фото

Кропивницкий районный суд Кировоградской области признал гражданина виновным в государственной измене и покушении на диверсию. Стало известно, какой приговор он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В 2024 году житель Кропивницкого в Telegram согласился за денежное вознаграждение информировать представителя иностранного государства о размещении объектов энергетической инфраструктуры, военных госпиталей, а также подразделений ТЦК и СП.

Летом он послал "Ивану" видео, на котором зафиксирован военный госпиталь. В частности, ему поручили провести разведку по находящемуся рядом военному госпиталю и лечебному учреждению. Обвиняемый прибыл на территорию военного госпиталя и провел фото и видеосъемку.

В ноябре предатель согласился поджечь Кировоградоблэнерго возле Кнатово. Он облил трансформатор горючим, но поджечь не успел: его задержали представители СБУ.

На суде мужчина рассказал, что действительно согласился передавать данные за деньги. При этом он заявил, что отказался от одной задачи. Свою мотивацию он объяснил тем, что употреблял наркотики и хотел быстро заработать деньги.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее СБУ предотвратила новые попытки РФ совершить серию терактов в Киеве. Российские спецслужбы планировали заказные убийства известных украинцев, подрывы в торгово-развлекательных центрах и одну из станций метро в столице Украины.