На Кіровоградщині жінка отруїлася чадним газом – її госпіталізували

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що постраждалу госпіталізували до лікувального закладу, наразі її стан контролюють медики.

У ДСНС наголошують, чадний газ невидимий, без запаху та смаку, але надзвичайно небезпечний навіть у малих концентраціях. Він може викликати тяжке отруєння та становить смертельну загрозу.

Щоб захистити себе та своїх близьких, дотримуйтеся правил безпеки під час експлуатації печей та газових приладів.

Нагадаємо, у Києві родина загинула через отруєння чадним газом. З'ясувалось, що у квартирі працював генератор. Живлення до нього надходило від газового балону. Родина увімкнула генератор, а потім всі заснули.