На Кіровоградщині жінка отруїлася чадним газом – її госпіталізували
У селі Звірівка Новоукраїнського району 61-річна жінка отруїлася чадним газом
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що постраждалу госпіталізували до лікувального закладу, наразі її стан контролюють медики.
У ДСНС наголошують, чадний газ невидимий, без запаху та смаку, але надзвичайно небезпечний навіть у малих концентраціях. Він може викликати тяжке отруєння та становить смертельну загрозу.
Щоб захистити себе та своїх близьких, дотримуйтеся правил безпеки під час експлуатації печей та газових приладів.
Нагадаємо, у Києві родина загинула через отруєння чадним газом. З'ясувалось, що у квартирі працював генератор. Живлення до нього надходило від газового балону. Родина увімкнула генератор, а потім всі заснули.
У Львові в одній із 16-поверхівок стався вибух: виникла пожежаВсі новини »
15 січня 2026, 13:45У Коломиї горіла приватна гімназія: рятувальники ліквідували вогонь за три години
13 січня 2026, 13:06На Дніпропетровщині дворічна дитина отруїлась водою з колодязя
12 січня 2026, 15:15
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
На Рівненщині пожежу в будинку гасили понад 4 години – загинула жінка
18 січня 2026, 16:05В Одесі арештували працівників ТЦК: підозрюють у викраденні і вимаганні
18 січня 2026, 15:29На Київщині ввели екстрені відключення світла: ситуація ускладнена морозами
18 січня 2026, 14:16ДТП на Черкащині: два авто перекинулися, є постраждалий
18 січня 2026, 13:5224 підлітків із ТОТ Херсонщини відправили на військові навчання до Росії – ЦНС
18 січня 2026, 13:22РФ за тиждень випустила по Україні понад 1300 дронів та 1050 авіабомб – Зеленський
18 січня 2026, 12:45Мита проти союзників НАТО: парадокс оборони
18 січня 2026, 12:24У Полтаві п'яний військовий кинув гранату біля припаркованих машин: як його покарав суд
18 січня 2026, 11:49Нічна атака дронів на Хмельниччину: рятувальники ліквідували пожежі
18 січня 2026, 11:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі публікації »