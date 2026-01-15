Фото: ГСЧС

Инцидент произошел во Львове 15 января. Жители одной из шестнадцатиэтажек этажа услышали громкий звук и почувствовали запах дыма

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Взрыв раздался на шестом этаже. Спасатели срезали двери квартиры, которые деформировались в результате взрыва.

Вероятно, туристический газовый баллончик оставался на электроплите в отсутствие электроснабжения. После возобновления света он нагрелся и взорвался.

К счастью, пострадавших нет. В квартире был только кот – он не травмировался.

Напомним, в городе Славутич на Киевщине в квартире взорвался газовый баллон. Пострадали два человека.