ПВО обезвредила 58 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
В ночь на 22 декабря РФ атаковала Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 50 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 58 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 28 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.
Напомним, ночью 22 декабря в Одессе в результате двух вражеских атак поврежден объект критической инфраструктуры города. Временно без электроснабжения осталась часть одного из районов.
