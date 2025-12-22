Фото: из открытых источников

В ночь на 22 декабря РФ атаковала Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 50 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 58 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

Напомним, ночью 22 декабря в Одессе в результате двух вражеских атак поврежден объект критической инфраструктуры города. Временно без электроснабжения осталась часть одного из районов.