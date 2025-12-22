08:23  22 декабря
Во Франковске после уличной драки умер 18-летний парень
07:56  22 декабря
В Виннице столкнулись легковушка и грузовик: трое погибших
18:24  21 декабря
Какая будет погода в первый день недели: прогноз синоптиков на 22 декабря
UA | RU
UA | RU
22 декабря 2025, 08:54

ПВО обезвредила 58 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину

22 декабря 2025, 08:54
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ночь на 22 декабря РФ атаковала Украину 86 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, более 50 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 58 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

Атака на Украину 22 декабря 2025 года

Напомним, ночью 22 декабря в Одессе в результате двух вражеских атак поврежден объект критической инфраструктуры города. Временно без электроснабжения осталась часть одного из районов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы дрон ПВО беспилотники
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
В Москве взорвали автомобиль с российским генералом: что известно
22 декабря 2025, 09:57
В Киеве отправили за решетку мужчину за ограбление таксиста
22 декабря 2025, 09:52
В Одесской области мужчина во время ссоры ранил знакомого ножом
22 декабря 2025, 09:41
ДТП в Черкасской области: легковушка разбилась вдребезги, есть погибший и пострадавшие
22 декабря 2025, 09:33
Инцидент в центре Кракова: пьяный украинец протаранил забор церкви
22 декабря 2025, 09:26
В Винницкой области расследуют обстоятельства смерти 5-месячного ребенка
22 декабря 2025, 09:20
Авария грузового поезда на Житомирщине могла произойти из-за БПЛА – Укрзализныця
22 декабря 2025, 09:08
Драма выбора нового руководителя ОП
22 декабря 2025, 08:54
Уникальная операция: ГУР уничтожила вражеские истребители Су-30 и Су-27 под Липецком
22 декабря 2025, 08:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Портников
Юрий Касьянов
Все блоги »