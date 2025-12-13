Наслідки атаки на Кіровоградщину: без світла залишилися 19 населених пунктів
В ніч на 13 грудня російські військові масовано атакували територію Кіровоградщини
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
"Ворог здійснив чергову масовану атаку ракетами та ударними дронами. Основною ціллю знову стала енергетична інфраструктура області", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожих обстрілів без світла залишились 19 населених пунктів.
Усі профільні служби оперативно залучені до ліквідації наслідків ворожого удару.
Нагадаємо, 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області. Пошкоджені енергообʼєкти та будинки, є постраждалі.
