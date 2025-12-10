Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Голованівському районі психологиня дитсадка систематично застосовувала фізичне та психологічне насильство до 6-річного вихованця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними правоохоронців, під час роботи 25-річна жінка, користуючись авторитетом дорослого, наносила дитині фізичний біль та погрожувала покараннями у разі "непослуху".

За висновками судової психологічної експертизи, така поведінка спричинила дитині сильний страх, втрату відчуття безпеки, тривожність та інші емоційні порушення.

Жінці оголосили підозру за ч. 1 ст. 127 КК України (катування). Їй загрожує від 3 до 5 років увʼязнення.

Нагадаємо, на Рівненщині 35-річну жінку, яка вбила новонароджену дитину, направили на лікування до психлікарні.