17:12  14 листопада
В Україні значно потеплішає, але подекуди пройдуть дощі
16:04  14 листопада
На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон
15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
UA | RU
UA | RU
14 листопада 2025, 21:35

На Кіровоградщині мати потрапила до лікарні після отруєння дикорослими грибами, які син приніс з лісосмуги

14 листопада 2025, 21:35
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Кіровоградській області госпіталізували пенсіонерку після вживання дикорослих грибів, що зібрала разом із сином

Про це повідомляє головна держана санітарна лікарка області Надія Оперчук, передає RegioNews.

У Кіровоградській області жінка потрапила до лікарні через отруєння дикорослими грибами, повідомляють місцеві медики. 78-річна жителька Добровеличківської громади Новоукраїнського району з’їла синьоніжки, які разом із сином назбирали у лісосмузі селища Добровеличківка. Після вживання грибів жінка почала відчувати сильне нездужання, її госпіталізували, зараз вона перебуває під наглядом лікарів.

За словами головної державної санітарної лікарки Кіровоградщини Надії Оперчук, це вже дев’ятий випадок отруєння дикорослими грибами у регіоні з початку року. Попередні інциденти фіксували серед жителів різних громад, зокрема Дмитрівської, Новопразької, Тишківської, Первозванівської, Новоукраїнської та Смолінської. Постраждалі були різного віку – від підлітків до людей похилого віку.

Медики наголошують, що навіть відварені та просмажені дикорослі гриби можуть бути небезпечними для здоров’я. Вони закликають громадян ретельно перевіряти гриби перед вживанням і за можливості уникати збору невідомих видів у лісосмугах та закинутих територіях.

Управління охорони здоров’я Кіровоградщини також просить людей повідомляти про випадки отруєння та звертатися за медичною допомогою при перших симптомах, щоб запобігти ускладненням та зберегти життя.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 10-річна дитина потрапила до лікарні з отруєнням грибами – медики попередили, що це найнебезпечніший вид харчового отруєння.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ушпиталення отруєння Кіровоградська область лікарня грибы пенсіонерка
На Житомирщині пенсіонерка довірила картку знайомій і втратила 68 тис. гривень
14 листопада 2025, 11:05
На Кіровоградщині через ворожу атаку пошкоджена ЛЕП
14 листопада 2025, 08:51
На Дніпропетровщині 10-річна дитина отруїлась: що сталось
13 листопада 2025, 15:55
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Чернишову вручили клопотання про арешт у справі "Міндічгейт": сума понад 1,3 млн $
14 листопада 2025, 22:11
Українські спецпризначенці показали, як зачищають Куп’янськ на Харківщині
14 листопада 2025, 21:59
На фронті загинув харківський художник і поет Сергій Науменко
14 листопада 2025, 21:50
Країна, яка свого часу обрала КВН, рано чи пізно вся перетвориться в КВН
14 листопада 2025, 21:29
На Рівненщині завершилися пошуки зниклого пенсіонера: тіло знайшли за допомогою дрона
14 листопада 2025, 21:20
В Україні планують розширити підстави для тимчасового заборонення виїзду за кордон, – деталі законопроєкту
14 листопада 2025, 21:09
На Одещині 19-річний водій отримав 3 роки за смертельний наїзд на доньку колишнього мера
14 листопада 2025, 20:56
У Львові водій накрив "поляну" в авто одразу після виписаного штрафу за паркування
14 листопада 2025, 20:42
Що буде з цінами на продукти в Україні: експерт пояснив, що може подорожчати
14 листопада 2025, 20:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »