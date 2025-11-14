Фото: ілюстративне

У Кіровоградській області госпіталізували пенсіонерку після вживання дикорослих грибів, що зібрала разом із сином

Про це повідомляє головна держана санітарна лікарка області Надія Оперчук, передає RegioNews.

У Кіровоградській області жінка потрапила до лікарні через отруєння дикорослими грибами, повідомляють місцеві медики. 78-річна жителька Добровеличківської громади Новоукраїнського району з’їла синьоніжки, які разом із сином назбирали у лісосмузі селища Добровеличківка. Після вживання грибів жінка почала відчувати сильне нездужання, її госпіталізували, зараз вона перебуває під наглядом лікарів.

За словами головної державної санітарної лікарки Кіровоградщини Надії Оперчук, це вже дев’ятий випадок отруєння дикорослими грибами у регіоні з початку року. Попередні інциденти фіксували серед жителів різних громад, зокрема Дмитрівської, Новопразької, Тишківської, Первозванівської, Новоукраїнської та Смолінської. Постраждалі були різного віку – від підлітків до людей похилого віку.

Медики наголошують, що навіть відварені та просмажені дикорослі гриби можуть бути небезпечними для здоров’я. Вони закликають громадян ретельно перевіряти гриби перед вживанням і за можливості уникати збору невідомих видів у лісосмугах та закинутих територіях.

Управління охорони здоров’я Кіровоградщини також просить людей повідомляти про випадки отруєння та звертатися за медичною допомогою при перших симптомах, щоб запобігти ускладненням та зберегти життя.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині 10-річна дитина потрапила до лікарні з отруєнням грибами – медики попередили, що це найнебезпечніший вид харчового отруєння.