Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Опасный предмет обнаружили на территории одного из населенных пунктов области после воздушной атаки РФ по Украине.

Специалисты при обследовании установили, что боевой элемент кассетной боевой части крылатой ракеты не сдетонировал.

Взрывотехники транспортировали боеприпас на взрывную площадку и уничтожили путем контролируемого взрыва.

Полицейские призывают граждан быть внимательными и не затрагивать подозрительные предметы. При обнаружении опасных находок необходимо сразу сообщать по номерам 102 или 101.

Напомним, ранее в Сумской области саперы обезвредили российский "шахед" с противотанковыми минами. К счастью, во время падения дрон не сдетонировал.