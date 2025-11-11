08:44  11 листопада
У Львові спалах кишкової інфекції в ліцеї: госпіталізовано 17 осіб
07:49  11 листопада
Трагічна ДТП на Рівненщині: 16-річний юнак збив чоловіка і загадково помер
07:40  11 листопада
На Полтавщині у водоймі виявили тіло жінки
UA | RU
11 листопада 2025, 10:56

На Кіровоградщині знищили касетний боєприпас російської крилатої ракети

11 листопада 2025, 10:56
Фото: поліція
Вибухотехніки знищили бойовий елемент ворожої ракети

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Небезпечний предмет виявили на території одного з населених пунктів області після повітряної атаки РФ по Україні.

Фахівці під час обстеження встановили, що бойовий елемент касетної бойової частини крилатої ракети не здетонував.

Вибухотехніки транспортували боєприпас на підривний майданчик і знищили шляхом контрольованого підриву.

На Кіровоградщині знищили касетний боєприпас російської крилатої ракети

Поліцейські закликають громадян бути уважними й не торкатися підозрілих предметів. У разі виявлення небезпечних знахідок необхідно одразу повідомляти за номерами 102 або 101.

Нагадаємо, раніше на Сумщині сапери знешкодили російський "шахед" з протитанковими мінами. На щастя, під час падіння дрон не здетонував.

gnews gnews
Кіровоградська область вибухотехніки війна обстріли ракета касетні боєприпаси
