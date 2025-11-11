Фото: поліція

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Небезпечний предмет виявили на території одного з населених пунктів області після повітряної атаки РФ по Україні.

Фахівці під час обстеження встановили, що бойовий елемент касетної бойової частини крилатої ракети не здетонував.

Вибухотехніки транспортували боєприпас на підривний майданчик і знищили шляхом контрольованого підриву.

Поліцейські закликають громадян бути уважними й не торкатися підозрілих предметів. У разі виявлення небезпечних знахідок необхідно одразу повідомляти за номерами 102 або 101.

Нагадаємо, раніше на Сумщині сапери знешкодили російський "шахед" з протитанковими мінами. На щастя, під час падіння дрон не здетонував.