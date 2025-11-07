Фото: СБУ

Чоловіку з Кіровоградщини оголошено підозру за поширення антисемітських дописів і агітацію до ухилення від військового призову

Про це повідомляє речниця обласного управління СБУ Юлія Ткач, передає RegioNews.

У місті Помічна Новоукраїнського району Кіровоградської області Служба безпеки України повідомила про підозру місцевому жителю за поширення антисемітських матеріалів у соціальних мережах.

За даними слідства, чоловік розміщував у соцмережах пости, в яких принижував людей єврейської національності та закликав заборонити масове паломництво хасидів до України під час святкування Рош га-Шана. Крім того, він агітував свою аудиторію ухилятися від військового призову та допомагати в цьому іншим.

Під час обшуку за місцем проживання правоохоронці вилучили смартфони та комп’ютерну техніку, які чоловік використовував для поширення забороненого контенту. Проведена експертиза підтвердила, що публікації містять ознаки розпалювання національної та релігійної ворожнечі, приниження честі й гідності осіб єврейської національності та образи релігійних почуттів громадян.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за порушення рівноправності громадян за расовою, національною та релігійною ознакою.

