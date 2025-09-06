Фото: поліція

Інцидент стався 5 вересня біля однієї з автостанцій у Кропивницькому

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцевий житель, перебуваючи напідпитку, зірвав прапор біля однієї з автостанцій, порвав його та почав топтати.

Чоловіка намагалися зупинити знайомі, які були поруч. Один із них підняв і зберіг прапор до приїзду поліції. Подію підтвердив ще один свідок.

43-річного правопорушника затримали. Відкрито кримінальне провадження за публічну наругу над державним прапором України (ч. 1 ст. 338 ККУ).

