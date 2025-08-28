14:15  28 серпня
У Кропивницькому попрощалися із загиблим пілотом МіГ-29 Сергієм Бондарем
10:26  28 серпня
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
11:57  28 серпня
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
28 серпня 2025, 14:15

У Кропивницькому попрощалися із загиблим пілотом МіГ-29 Сергієм Бондарем

28 серпня 2025, 14:15
Фото: Громадське
У Кропивницькому провели церемонію прощання з льотчиком, який загинув після виконання бойового завдання

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

У Кропивницькому 28 серпня відбулася церемонія прощання з майором Сергієм Бондарем, пілотом винищувача МіГ-29 40-ї бригади тактичної авіації "Привид Києва". Він загинув 23 серпня під час заходу на посадку після виконання бойового завдання. Попрощатися з льотчиком прийшли рідні, близькі, колеги та побратими.

Рідні, друзі та колеги прийшли віддати шану льотчику

Майор Бондарь був заступником командира ескадрильї та брав активну участь у бойових операціях на Північно-Східному напрямку. За службу та успішне проведення операцій він отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня та відзнаку президента України "За оборону України". Військовий залишив після себе родину - батьків, дружину та двох дітей.

Сергій Бондарь народився та проживав у Кропивницькому. У 2000 році він закінчив Харківський інститут Військово-повітряних Сил ЗСУ. Хоча певний час працював у цивільній сфері, зокрема викладав у Національному авіаційному університеті, з початком повномасштабної війни повернувся до служби у військовій авіації.

Майор Бондарь загинув під час виконання бойового завдання

Протягом війни майор Бондарь регулярно здійснював бойові вильоти на МіГ-29, захищав повітряний простір України та знищував повітряні та наземні цілі противника. Обставини катастрофи, яка призвела до його загибелі, наразі встановлюють. Сергію Бондарю було 46 років.

Раніше повідомлялося, у Коломиї відбулося прощання з капітаном поліції Ігорем Мартинюком. Він загинув 22 серпня в Краматорську під час ворожого авіаудару.

