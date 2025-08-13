Фото: pixabay

Акушерку-гинеколога в Кременчуге отправили под суд за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры .

По данным следствия, в ноябре 2020 года врач Кременчугского перинатального центра вовремя не провела кесарево сечение, что привело к гибели младенца. Судмедэкспертиза подтвердила, что действия врача были неподобающими.

Акушерке-гинекологу инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

