Фото: pixabay

Акушерку-гінеколога у Кременчуці відправили під суд за неналежне виконання професійних обов’язків

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури .

За даними слідства, у листопаді 2020 року лікарка Кременчуцького перинатального центру вчасно не провела кесарів розтин, що призвело до загибелі немовляти. Судмедекспертиза підтвердила, що дії лікарки були неналежними.

Акушерці-гінекологу інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 140 КК України).

