09:19  13 серпня
На Волині затримали 19-річну сутенерку
07:29  13 серпня
ДТП з п’ятьма загиблими на Хмельниччині: водійці оголосили підозру
07:17  13 серпня
У Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: є загиблі
13 серпня 2025, 12:01

У Кременчуці судитимуть лікарку за смерть новонародженої дитини

13 серпня 2025, 12:01
Фото: pixabay
Акушерку-гінеколога у Кременчуці відправили під суд за неналежне виконання професійних обов’язків

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

За даними слідства, у листопаді 2020 року лікарка Кременчуцького перинатального центру вчасно не провела кесарів розтин, що призвело до загибелі немовляти. Судмедекспертиза підтвердила, що дії лікарки були неналежними.

Акушерці-гінекологу інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 140 КК України).

Нагадаємо, на Тернопільщині вимагають відсторонити від роботи медиків, пацієнти яких осліпли після ін’єкцій. Від дій лікарів-офтальмологів постраждали 18 людей.

суд Кременчук перинатальний центр Лікар новонароджений смерть дитини
