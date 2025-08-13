У Кременчуці судитимуть лікарку за смерть новонародженої дитини
Акушерку-гінеколога у Кременчуці відправили під суд за неналежне виконання професійних обов’язків
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.
За даними слідства, у листопаді 2020 року лікарка Кременчуцького перинатального центру вчасно не провела кесарів розтин, що призвело до загибелі немовляти. Судмедекспертиза підтвердила, що дії лікарки були неналежними.
Акушерці-гінекологу інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 140 КК України).
Нагадаємо, на Тернопільщині вимагають відсторонити від роботи медиків, пацієнти яких осліпли після ін’єкцій. Від дій лікарів-офтальмологів постраждали 18 людей.
13 серпня 2025
