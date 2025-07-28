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28 июля 2025, 07:40

Армия РФ нанесла более 500 ударов по Запорожской области: есть разрушения

28 июля 2025, 07:40
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фото: Запорожская ОВА
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Вчера, 27 июля, оккупанты нанесли 523 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов есть разрушения жилищной инфраструктуры

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Поступило 4 сообщения о разрушении квартир и частных домов", – говорится в сообщении.

Напомним, в результате атаки российских беспилотников в Дарницком районе Киева пострадали пятеро жителей многоэтажки, среди них ребенок.

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война обстрелы оккупанты Запорожская область Федоров Иван разрушенные дома
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