Армия РФ нанесла более 500 ударов по Запорожской области: есть разрушения
Вчера, 27 июля, оккупанты нанесли 523 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов есть разрушения жилищной инфраструктуры
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Поступило 4 сообщения о разрушении квартир и частных домов", – говорится в сообщении.
Напомним, в результате атаки российских беспилотников в Дарницком районе Киева пострадали пятеро жителей многоэтажки, среди них ребенок.
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