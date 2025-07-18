Иллюстративное фото

В Кировоградской области несовершеннолетний создал в соцсети группу, в которую местные жители могли публиковать фото. Впоследствии с потерпевших он требовал деньги за удаление этих фото

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Кировоградской области судили несовершеннолетнего парня за вымогательство денег. По данным следствия, в прошлом году он создал Telegram-группу. Туда он подключил бот, через который местные жители могли отправлять фотографии. Таким образом, парень создал площадку для публикации фото и видео сомнительного характера с целью дальнейшего вымогания денег за их удаление.

Установлены по меньшей мере 12 человек, пострадавших от его действий. К примеру, потерпевший находил публикацию, которая унижала его честь. Затем ему называли условия: за удаление нужно было оплатить 70 гривен, за информацию об отправителе – 150-200 гривен. Также можно было заплатить еще больше, чтобы имя пользователя или его фото не были опубликованы.

В некоторых случаях публикации, вероятно, касались несовершеннолетних. Они обращались к родителям, чтобы те перечисляли деньги.

Обвиняемый подписал соглашение о признании невиновности. Его приговорили к наказанию в виде пробационного надзора сроком на 2 года и возложили на себя ряд обязанностей, в том числе пройти программу "Изменение прокриминального мышления".

В судебных материалах указано, что у него незаконченное среднее образование.

Напомним, ранее в Днепре пенсионерка стала жертвой афериста. Она получила звонок от якобы работника банка. Женщина доверилась ему, назвала всю информацию, а затем украл у нее около 60 тысяч гривен.