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Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Днепровский апелляционный суд увеличил срок наказания осужденному за мошенничество и присвоение властных полномочий. В 2023 году женщина получила сообщение, что ее муж-военный скрылся в зоне боевых действий в Запорожской области. Тогда она начала получать социальные выплаты на банковскую карту.

Знакомый семьи (также военный) знал об этой ситуации. Он говорил потерпевшей, что ее муж жив и находится в плену. Он также сказал, что якобы знает влиятельных должностных лиц Службы безопасности Украины, которые имеют опыт внеочередного обмена и могут за денежное вознаграждение выкупить мужчину из плена.

Впоследствии через мессенджеры он общался с женщиной, притворяясь работником СБУ. В течение октября 2023 – марта 2024 года он убедил присылать ему деньги. В общей сложности он выманил у женщины 1 миллион 196 тысяч гривен.

Приговором первой инстанции мошенника приговорили к 6 годам лишения свободы. Женщина требовала большего наказания, указывала, что обвиняемый возместил ей всего 7 тысяч гривен. Также известно, что он женат, имеет двоих детей, но деньги тратил на казино и психотропные вещества.

Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу потерпевшей и увеличил срок заключения до 8 лет.

Напомним, ранее на Харьковщине разоблачили супругов, которые занимались мошенничеством. Они обманывали людей, предлагая им якобы работу за границей. Это заканчивалось тем, что у людей брали деньги на якобы оформление документов.