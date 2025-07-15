Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

14 июля в полицию обратилась 21-летняя жительница Бердичевского района. Она рассказала, что в мессенджере Telegram она якобы от своей знакомой получила сообщение с просьбой одолжить 3,5 тысячи гривен.

Лишь после личной встречи с подругой девушка узнала, что та на самом деле не писала ей ничего о деньгах. Сейчас правоохранители пытаются установить лиц, причастных к мошенничеству.

Напомним, что не стоит делиться ни с кем личным данным. Если знакомые вдруг просят деньги взаймы, лучше все уточнить, связавшись с ними лично.

Недавно также в Киевской области разоблачили аферистов, которые обманули попавших в плен родственников военных. Злоумышленники выманивали деньги, обещая предоставить информацию о пропавших без вести военнослужащих или попавших в плен. Впоследствии они украли более 4 миллионов гривен.