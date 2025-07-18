Ілюстративне фото

У Кіровоградській області неповнолітній створив у соцмережі групу, куди місцеві жителі могли публікувати фото. Згодом з потерпілих він вимагав гроші за видалення цих фото

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Кіровоградській області судили неповнолітнього хлопця за вимагання грошей. За даними слідства, минулого року він створив Telegram-групу. Туди він підключив бот, через який місцеві жителі могли надсилати фото. Таким чином хлопець створив майданчик для публікації фото та відео сумнівного характеру з метою подальшого вимагання грошей за їх видалення.

Встановлено щонайменше 12 людей, які постраждали від його дій. Наприклад, потерпілий знаходив публікацію, яка принижувала його честь. Потім йому називали умови: за видалення потрібно було сплатити 70 гривень, за інформацію про відправника - 150-200 гривень. Також можна було заплатити ще більше, щоб ім'я користувача або його фото не були більше опубліковані.

У деяких випадках публікації, ймовірно, стосувались неповнолітніх. Вони звертались до батьків, щоб ті перераховували гроші.

Обвинувачений підписав угоду про визнання невинуватості. Його засудили до покарання у виді пробаційного нагляду строком на 2 роки й поклали низку обовʼязків, у тому числі пройти програму "Зміна прокримінального мислення".

У судових матеріалах вказано, що він має незакінчену середню освіту.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі пенсіонерка стала жертвою афериста. Вона отримала дзвінок від нібито працівника банку. Жінка довірилась йому, назвала всю інформацію, а потім він вкрав у неї близько 60 тисяч гривень.