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17 июля 2025, 02:40

В водоеме на Кировоградщине обнаружили утопленника

17 июля 2025, 02:40
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фото: ГСЧС Украины в Кировоградской области
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Вечером 15 июля в пруду в селе Карловка Кропивницкого района местные жители обнаружили тело утопленника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Кировоградской области.

Утопленником оказался житель Соколовской общины 1957 года рождения. Спасатели достали его тело из пруда.

"Причина смерти и обстоятельства произошедшего устанавливаются", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля в селе Верблюжка Кропивницкого района в пруду утонул мужчина.

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