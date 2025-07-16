В Киеве возле ресторана обнаружили тело мужчины
В Святошинском районе столицы утонул человек. Тело погибшего обнаружили 15 июля в пруду вблизи ресторана Верховина
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.
Спасатели обнаружили тело неизвестного мужчины на расстоянии около 70 метров от берега. Водолазы достали утопленника из воды и передали его следственно-оперативной группе.
"Обстоятельства трагического случая выясняют правоохранители", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 июля в Деснянском районе Киева в озере Верхнее Выгуровское обнаружили тело молодой женщины.
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