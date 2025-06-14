Военный из Кировоградщины заявил об избиении и издевательствах в подразделении

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на suspilne.media.

Об избиении и издевательствах подчиненных в 57-й отдельной мотопехотной бригаде рассказал журналистам военнослужащий Руслан. Муж родом из Кировоградской области. По соображениям безопасности попросил не называть его фамилию. Он предоставил фотодоказательства насилия в бригаде.

Избиение командованием военнослужащих в подразделении отрицали и назвали дискредитацией ВСУ.

По словам Руслана, избиения в бригаде, по приказу командования, происходили с мая 2024 по январь 2025-го.

Фото предоставил военнослужащий Руслан

"Увидел, как дальше бьют ребят, они избиты, есть видеозаписи. У нас был случай, когда парня из военной полиции машину сожгли, потому что он ребят постоянно бьет. Поэтому на следующий день, как только стемнело я развернулся и ушел. Потому что мне начали поступать угрозы, потому что я шел в СИ, и я в СЗИ, и я в СЗИ, и я в СЗИ, и я в СЗИ, и я в СЗ, и я в СЗ, и я в СЗИ, и я в СЗ, и я в СЗИ, и я в СЗИ, и я в СЗИ, и я в СЗИ, и я в СЗИ. сказал: "Я тебя зарежу". Многие ребята говорили, что замполит ко мне посылает, чтобы меня проучили за СЗЧ", - сообщил Руслан.

Напомним, в Кировоградской области будут судить инструктора, избившего военнослужащего на полигоне.