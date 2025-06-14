08:56  14 июня
В Киеве мужчина погиб, пытаясь скрыться от ТЦК
09:50  14 июня
В центре Киева проходит Марш Равенства за права однополых пар
09:59  14 июня
Армия РФ почти 70 раз обстреляла Сумскую область
UA | RU
UA | RU
14 июня 2025, 09:22

Военный из Кировоградщины заявил об избиении и издевательствах в подразделении

14 июня 2025, 09:22
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Избиение командованием военнослужащих в батальоне отрицали и назвали дискредитацией ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на suspilne.media.

Об избиении и издевательствах подчиненных в 57-й отдельной мотопехотной бригаде рассказал журналистам военнослужащий Руслан. Муж родом из Кировоградской области. По соображениям безопасности попросил не называть его фамилию. Он предоставил фотодоказательства насилия в бригаде.

Избиение командованием военнослужащих в подразделении отрицали и назвали дискредитацией ВСУ.

По словам Руслана, избиения в бригаде, по приказу командования, происходили с мая 2024 по январь 2025-го.

Фото предоставил военнослужащий Руслан

"Увидел, как дальше бьют ребят, они избиты, есть видеозаписи. У нас был случай, когда парня из военной полиции машину сожгли, потому что он ребят постоянно бьет. Поэтому на следующий день, как только стемнело я развернулся и ушел. Потому что мне начали поступать угрозы, потому что я шел в СИ, и я в СЗИ, и я в СЗИ, и я в СЗИ, и я в СЗИ, и я в СЗ, и я в СЗ, и я в СЗИ, и я в СЗ, и я в СЗИ, и я в СЗИ, и я в СЗИ, и я в СЗИ, и я в СЗИ. сказал: "Я тебя зарежу". Многие ребята говорили, что замполит ко мне посылает, чтобы меня проучили за СЗЧ", - сообщил Руслан.

Напомним, в Кировоградской области будут судить инструктора, избившего военнослужащего на полигоне.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ВСУ пытки Кировоградская область фото избиение военного
В Кировоградской области на 60 дней ввели карантин из-за бешенства
13 июня 2025, 11:20
В Кировоградской области снизилась закупочная цена на молоко – на 2 гривны
13 июня 2025, 11:07
В Кировоградской области утонула женщина: детали трагедии
12 июня 2025, 16:25
Все новости »
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
ВСУ уничтожили колонну российской техники в Донецкой области
14 июня 2025, 11:44
В Полтаве произошло масштабное ДТП, пострадало много людей
14 июня 2025, 11:31
СБУ задержала российского агента, который планировал совершить теракт в Одессе
14 июня 2025, 10:55
В Закарпатье пограничники обнаружили 1380 пачек сигарет в международном автобусе
14 июня 2025, 10:23
По меньшей мере 15 домов повреждены в результате вражеской атаки на Запорожье
14 июня 2025, 10:14
Армия РФ почти 70 раз обстреляла Сумскую область
14 июня 2025, 09:59
В центре Киева проходит Марш Равенства за права однополых пар
14 июня 2025, 09:50
В Киеве мужчина погиб, пытаясь скрыться от ТЦК
14 июня 2025, 08:56
В центре Киева сегодня перекроют несколько улиц
14 июня 2025, 08:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Все публикации »
Александр Коваленко
Павел Казарин
Марианна Безуглая
Все блоги »