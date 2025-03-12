В Киеве мужчина перерезал себе горло бензопилой
Мужчина перерезал себе горло бензопилой на Печерске, когда подрезал ветки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал "Киев ИНФО".
Предварительно, он случайно задел работающим инструментом шею. Муж умер еще до приезда медиков.
Напомним, в Киевской области за поджог военного автомобиля будут судить двух мужчин. Досудебное следствие завершено, а материалы дела переданы в суд.
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