Полиция задержала в полтавском парке мужчину, который делал "закладки" с наркотиками

фото: Национальная полиция

Во вторник, 11 марта, участковые офицеры обнаружили мужчину, который занимался распространением наркотиков в Приречном парке Полтавы

Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавщины, передает RegioNews.

Правонарушителем оказался 21-летний житель соседней области. Во время обыска у него были найдены и изъяты 53 свертка с наркотическим веществом.

В ходе оперативных и следственных действий выяснилось, что мужчина уже успел сделать 22 "закладки".

Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, в Днепропетровской области разоблачили преступную организацию "Белое братство" , которая занималась сбытом наркотиков с месячным оборотом в 12 млн гривен.