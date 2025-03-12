Полиция задержала в полтавском парке мужчину, который делал "закладки" с наркотиками
Во вторник, 11 марта, участковые офицеры обнаружили мужчину, который занимался распространением наркотиков в Приречном парке Полтавы
Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавщины, передает RegioNews.
Правонарушителем оказался 21-летний житель соседней области. Во время обыска у него были найдены и изъяты 53 свертка с наркотическим веществом.
В ходе оперативных и следственных действий выяснилось, что мужчина уже успел сделать 22 "закладки".
Злоумышленник задержан в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения.
Напомним, в Днепропетровской области разоблачили преступную организацию "Белое братство" , которая занималась сбытом наркотиков с месячным оборотом в 12 млн гривен.