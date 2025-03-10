Киевлянка нашла гранату, когда убирала мусор

фото: Патрульная полиция Киева

Об этом сообщили в патрульной полиции города, сообщает RegioNews.

Отмечается, что на линию 112 поступило сообщение о подозрительном предмете в Святошинском районе. Как рассказали правоохранители, женщина во время уборки листьев наткнулась на предмет, похожий на гранату.

Патрульные прибыли по нужному адресу, огородили место происшествия и вызвали следователей и взрывотехников.

Инспекторы напомнили алгоритм действий, если вы заметили опасный предмет:

сохранять спокойствие;

сообщить о подозрительном предмете находящихся рядом лиц;

пометить или оградить место, где находится опасная находка;

немедленно сообщить о взрывчатке спецслужбы;

ни в коем случае не пытаться перемещать подозрительный предмет или изменять его положение;

ожидать безопасного расстояния от предмета взрывотехников или спасателей.

Как известно, по данным Минобороны, за февраль в Украине разминировали более 5000 га территорий.

По состоянию на начало февраля 2025 года в Украине от мин и взрывоопасных предметов погибли 327 человек, 794 получили ранения.