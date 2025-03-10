Киевлянка нашла гранату, когда убирала мусор
В Святошинском районе столицы женщина, убирая листья, нашла гранату
Об этом сообщили в патрульной полиции города, сообщает RegioNews.
Отмечается, что на линию 112 поступило сообщение о подозрительном предмете в Святошинском районе. Как рассказали правоохранители, женщина во время уборки листьев наткнулась на предмет, похожий на гранату.
Патрульные прибыли по нужному адресу, огородили место происшествия и вызвали следователей и взрывотехников.
Инспекторы напомнили алгоритм действий, если вы заметили опасный предмет:
- сохранять спокойствие;
- сообщить о подозрительном предмете находящихся рядом лиц;
- пометить или оградить место, где находится опасная находка;
- немедленно сообщить о взрывчатке спецслужбы;
- ни в коем случае не пытаться перемещать подозрительный предмет или изменять его положение;
- ожидать безопасного расстояния от предмета взрывотехников или спасателей.
Как известно, по данным Минобороны, за февраль в Украине разминировали более 5000 га территорий.
По состоянию на начало февраля 2025 года в Украине от мин и взрывоопасных предметов погибли 327 человек, 794 получили ранения.
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