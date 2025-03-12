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12 березня 2025, 14:56

Кидав гранати з вікна та вчинив самогубство: поліція розслідує смерть чоловіка

12 березня 2025, 14:56
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У вівторок, 11 березня, в Олександрії на Кіровоградщині чоловік кинув із вікна підірвані страйкбольні гранати, а пізніше вчинив самогубство

Про це повідомляє пресслужба поліції Кіровоградської області, передає RegioNews.

Зазначається, що 11 березня, близько 11:20, до поліції надійшов виклик із повідомленням про гучні звуки, що доносилися з квартири у багатоповерховому будинку. В помешканні на момент події перебували її власник, його дружина та діти.

Під час конфлікту чоловік підірвав страйкбольні гранати та кинув їх із вікна. Пізніше жінці разом із дітьми вдалося покинути квартиру. За її словами, поведінка чоловіка була агресивною, а сам він зачинився в оселі, забарикадувавшись.

Правоохоронці змушені були відчиняти двері силоміць. Усередині вони знайшли травмованого чоловіка, який, імовірно, намагався вчинити самогубство. Його доставили до лікарні, але згодом він помер від отриманих травм.

У ході огляду квартири поліцейські виявили піротехнічні вироби та предмет, схожий на бойову гранату. Усе знайдене вилучили для експертного дослідження.

За фактом інциденту розпочато кримінальні провадження.

Нагадаємо, в Святошинському районі столиці жінка, прибираючи листя, знайшла гранату.

Раніше повідомлялося, що на Київщині чоловік погрожував літній матері гранатою.

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