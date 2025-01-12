Полиция разыскала парня, пытавшегося сжечь флажки на Майдане Незалежности в Киеве

фото: полиция

Столичные правоохранители разыскали парня, недавно разместившего в соцсети видео своей попытки сжечь флажки на Майдане Незалежности. Эти флажки устанавливаются в память о погибших военнослужащих

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

Задержанный – 23-летний киевлянин. В настоящее время с ним работают следователи.

Напомним, недавно в сети появилось видео, как молодой человек обливает зажигательной смесью флажки, установленные в память о погибших военных на Майдане Незалежности, и пытается их поджечь.