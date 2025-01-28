В Киеве демонтировали памятник российскому ученому Ивану Павлову

фото: dtc.kyivcity.gov.ua

В Киеве демонтировали памятник российскому физиологу, лауреату Нобелевской премии Ивану Павлову. Он был расположен в Печерском районе, возле Александровской клинической больницы

Об этом сообщает Департамент территориального контроля Киева, передает RegioNews.

"Несмотря на его вклад в науку, его фигура связана с имперским нарративом. Исторически школа Ивана Павлова проводила жестокие эксперименты не только на животных, но и на людях. В частности, для этих экспериментов использовали беспризорных детей в возрасте от 6 до 15 лет", – говорится в сообщении.

Теперь памятник передадут в Государственный музей авиации Украины имени А.К. Антонова, где хранятся другие демонтированные объекты.

Напомним, в декабре в Киеве в парке Славы демонтировали бюст советских военных и государственных деятелей.