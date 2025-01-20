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По факту надругательства над государственным флагом в Белой Церкви на Киевщине начато досудебное расследование

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Во время мониторинга сети интернет обнаружена информация о надругательстве над государственным символом возле одного из культовых сооружений.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства, в частности, мужчину, который причастен к надругательству и возможным свидетелям происшествия.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 338 УК Украины (надругательство над государственным символом).

Полиция обращается к гражданам: если вы стали свидетелем или вам известна информация, касающаяся данного события, обращайтесь в Белоцерковское управление полиции Киевщины по номеру (093) 126-55-05, на спецлинию "102", или по адресу: г. Белая Церковь, ул. Привокзальная, 3.

Напомним, ранее в Винницкой области мужчина надругался над мемориалом павшим воинам.