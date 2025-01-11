На Львовщине столкнулись легковушка и автобус: пострадали семь человек
ДТП произошло в пятницу, 10 января, около 19:30 в селе Затемное Львовского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На дороге столкнулись автомобиль Peugeot 3008 и автобус Mercedes-Benz.
В результате ДТП получили травмы 36-летний водитель легковушки и шестеро пассажиров автобуса: девушки 17 и 18 лет, мужчины 28 и 48 лет, а также женщины 41 и 67 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.
Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Напомним, вечером 9 января на Львовщине автобус сбил велосипедиста. От полученных травм 74-летний мужчина скончался в больнице.
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