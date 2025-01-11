фото: полиция

ДТП произошло в пятницу, 10 января, около 19:30 в селе Затемное Львовского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись автомобиль Peugeot 3008 и автобус Mercedes-Benz.

В результате ДТП получили травмы 36-летний водитель легковушки и шестеро пассажиров автобуса: девушки 17 и 18 лет, мужчины 28 и 48 лет, а также женщины 41 и 67 лет. Всех пострадавших доставили в больницу.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, вечером 9 января на Львовщине автобус сбил велосипедиста. От полученных травм 74-летний мужчина скончался в больнице.