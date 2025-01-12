фото: российские СМИ

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в оккупированном Иловайске в Донецкой области погибли три человека, еще 27 были травмированы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на российские СМИ.

Люди возвращались домой с экскурсии, автобус опрокинулся в районе Иловайска.

Оккупационные правоохранительные ведомства начали уголовное производство. Известно, что 59-летний водитель автобуса не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость.

В результате чего не справился с управлением, выехал на встречную полосу и опрокинулся.

Среди пострадавших четверо детей. Всего в автобусе было 37 пассажиров.

Напомним, ранее на Львовщине столкнулись легковушка и автобус, пострадали семь человек.