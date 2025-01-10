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10 января 2025, 07:41

Автобус с детьми перевернулся: в Хмельницкой области будут судить водителя, совершившего смертельное ДТП

10 января 2025, 07:41
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фото: полиция
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Правоохранители завершили досудебное расследование смертной аварии, которая произошла в Хмельницком районе летом прошлого года

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В суд направлен обвинительный акт в отношении водителя автобуса "ЛАЗ Лайнер". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла 13 августа 2024 года. Автобус перевозил группу детей из Житомирской области в летний лагерь в Ивано-Франковскую область. Вблизи села Вышнополь водитель не справился с управлением, допустил выезд с дороги, где автобус перевернулся. Всего в автобусе был 21 человек, из которых 17 детей, двое сопровождающих группу взрослых и два водителя.

В результате аварии погибли 12-летняя девочка и 42-летняя сопровождающая учительница. Двое мальчиков 10 и 13 лет получили тяжелые травмы, еще шестеро – травмы средней тяжести.

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