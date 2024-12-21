На Киевщине саперы изъяли российский дрон, застрявший на дереве
Саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям изъяли вражеский беспилотник, упавший на дерево во время очередной российской атаки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
В ведомстве отметили, что дрон не имел боевой части, поэтому не представлял угрозы для жителей.
В МВД напоминают, что в случае обнаружения опасных предметов не следует подходить или прикасаться к ним, а нужно вызвать экстренные службы по номерам 101, 102 или 112.
Напомним, российские войска запустили по Украине в ночь на 21 декабря 113 дронов. Из них силам ПВО удалось сбить 57 беспилотников.
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