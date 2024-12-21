12:04  21 декабря
В Одессе леопард напал на работника зоопарка, мужчину госпитализировали
03:47  21 декабря
Житель Киева получил тюремный срок за кражу трех банок икры из магазина
22:45  20 декабря
Валерий Залужный опубликовал книгу "Моя война"
UA | RU
UA | RU
21 декабря 2024, 10:35

На Киевщине саперы изъяли российский дрон, застрявший на дереве

21 декабря 2024, 10:35
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям изъяли вражеский беспилотник, упавший на дерево во время очередной российской атаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

В ведомстве отметили, что дрон не имел боевой части, поэтому не представлял угрозы для жителей.

В МВД напоминают, что в случае обнаружения опасных предметов не следует подходить или прикасаться к ним, а нужно вызвать экстренные службы по номерам 101, 102 или 112.

Напомним, российские войска запустили по Украине в ночь на 21 декабря 113 дронов. Из них силам ПВО удалось сбить 57 беспилотников.

МВД Киевская область дрон сапер взрывотехники беспилотники
Россияне запустили по Украине более сотни дронов — результаты работы ПВО
21 декабря 2024, 09:29
Оккупанты атаковали дроном Антоновку под Херсоном: погиб мужчина
20 декабря 2024, 21:16
В Киевской области российские "шахеды" полностью уничтожили склад с продукцией "Сільпо"
20 декабря 2024, 20:43
Все новости »
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
Житель Черкасс устроил стрельбу по многоэтажке после ссоры с бывшей
21 декабря 2024, 12:37
В Одессе леопард напал на работника зоопарка, мужчину госпитализировали
21 декабря 2024, 12:04
Оккупанты сбросили две авиабомбы на онкодиспансер в Херсоне
21 декабря 2024, 11:19
Российский дрон попал по многоэтажке в Харькове: среди пострадавших ребенок
21 декабря 2024, 11:06
Удар "Шахеда" по многоэтажке в Запорожье: количество пострадавших выросло
21 декабря 2024, 10:03
Россияне запустили по Украине более сотни дронов — результаты работы ПВО
21 декабря 2024, 09:29
Житель Киева получил тюремный срок за кражу трех банок икры из магазина
21 декабря 2024, 03:47
Валерий Залужный опубликовал книгу "Моя война"
20 декабря 2024, 22:45
Россияне ударили "шахедом" по многоэтажке в Запорожье: ранены 12-летний мальчик и женщина
20 декабря 2024, 21:56
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »