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Саперы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям изъяли вражеский беспилотник, упавший на дерево во время очередной российской атаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

В ведомстве отметили, что дрон не имел боевой части, поэтому не представлял угрозы для жителей.

В МВД напоминают, что в случае обнаружения опасных предметов не следует подходить или прикасаться к ним, а нужно вызвать экстренные службы по номерам 101, 102 или 112.

Напомним, российские войска запустили по Украине в ночь на 21 декабря 113 дронов. Из них силам ПВО удалось сбить 57 беспилотников.