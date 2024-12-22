В Кировоградской области произошел взрыв в доме: он разрушен
Происшествие случилось 22 декабря около 6:15 в селе Первозвановка Кропивницкого района
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
На улице Шевченко произошел взрыв в частном доме без дальнейшего горения.
В результате взрыва разрушен дом и травмирован 35-летний владелец. Мужчину госпитализировали.
В 11:30 спасатели завершили работы по разбору дома, погибших не обнаружили.
Причина взрыва устанавливается.
Напомним, ночью 19 декабря в Николаевской области мать спасла из горящего дома шестерых детей.
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