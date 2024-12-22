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22 декабря 2024, 14:19

В Кировоградской области произошел взрыв в доме: он разрушен

22 декабря 2024, 14:19
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фото: ГСЧС
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Происшествие случилось 22 декабря около 6:15 в селе Первозвановка Кропивницкого района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На улице Шевченко произошел взрыв в частном доме без дальнейшего горения.

В результате взрыва разрушен дом и травмирован 35-летний владелец. Мужчину госпитализировали.

В 11:30 спасатели завершили работы по разбору дома, погибших не обнаружили.

Причина взрыва устанавливается.

Напомним, ночью 19 декабря в Николаевской области мать спасла из горящего дома шестерых детей.

Кировоградская область взрыв Дом спасатели
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