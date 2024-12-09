фото: t.me/pavlokyrylenko_amcu

НАБУ и САП завершили расследование по подозрению руководителя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко в незаконном обогащении на 72,1 млн грн и декларировании недостоверной информации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Как установило следствие, в 2020–2023 подозреваемый, занимая должность руководителя облгосадминистрации, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены", — говорится в сообщении.

Речь идет о:

7 квартир в Киеве и Ужгороде, общей площадью 688,5 квадратных метров;

дом под Киевом площадью более 220 квадратных метров и 2 земельных участка;

2 гаражных бокса;

6 паркомест;

3 нежилых помещения общей площадью более 190 квадратных метров;

автомобиль ВМW Х3.

Следствие установило, что разница между стоимостью указанного имущества и наличными средствами (доход, сбережения) Павла Кириленко и его жены составила 72,1 млн. грн.

"Кроме того, подозреваемый не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы", - добавили в НАБУ.

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро сообщило главе АМКУ Павлу Кириленко о подозрении в незаконном обогащении более чем на 56 млн грн.

По версии следствия, за время работы главой Донецкой ОГА (2020–2023 годы), Кириленко приобрел 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

Журналисты "Радио Свобода" обнародовали расследование, в котором заявили, что семья главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и бывшего председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и авто общей стоимостью более 70 миллионов гривен.

Избрать меру пресечения Кириленко должны были бы через 72 часа с момента оглашения подозрения, однако это заняло почти 2 недели. Первое заседание было 15 августа, а затем 20-го и 27-го. Судья не разрешал видеофиксацию и трансляцию предыдущих заседаний, несмотря на то, что они были открыты.

29 августа стало известно, что подозреваемый в незаконном обогащении глава АМКУ Кириленко внес 30 млн гривен залога.