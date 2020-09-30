Нацполиция задержала жителя Кировоградщины, который предлагал стражам порядка 56 тысяч взятки

Преступник хотел договориться о прекращении уголовного преследования

Преступник хотел договориться о прекращении уголовного преследования

Национальная полиция Украины задержала ранее судимого жителя Кировоградской области, который предлагал стражам порядка 56 тысяч гривен взятки за прекращение уголовного преследования.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Нацполицию Украины.

Как сообщили в полиции, ранее судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, житель города Долинская, Кировоградской области, был изобличен сотрудниками полиции в совершении кражи с проникновением.

Осознавая, что за содеянное придется вернуться за решетку, 34-летний мужчина решил "договориться" с правоохранителями. Обратился к одному из заместителей начальника Долинского отдела полиции и предложил 56 тысяч гривен за прекращение уголовного преследования.

Подполковник полиции предупредил об ответственности за коррупционную предложение и немедленно рапортовал о происшествии до Кировоградского управления Департамента внутренней безопасности НПУ.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

Взяткодателя правоохранители задержали сразу после предоставления им денежных средств должностному лицу полиции. Вещественные доказательства изъяты, фигуранта задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

За попытку подкупа должностного лица ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Полиция задержала мужчину, который предложил стражу порядка 56 тысяч гривен взятки Ранее судимый за преступления, пов'... Опубликовано Национальная полиция Украины Среда, 30 сентября 2020 г.

Напомним, в Кропивницком разоблачили студию, которая снимала пропагандистские коммунистические ролики