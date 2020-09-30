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30 сентября 2020, 14:41 2

Суд признал виновным Шабунина в несвоевременном представлении декларации

30 сентября 2020, 14:41 2
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Правоохранители не нашли ложных данных в его декларации
Правоохранители не нашли ложных данных в его декларации
Фото из открытых источников
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Печерский районный суд Киева признал руководителя общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина виновным в несвоевременном представлении декларации о доходах.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

"45 минут понадобилось Печерскому "суду", чтобы признать меня виновным в несвоевременном представлении декларации", - сообщил Шабунин.

Он отметил, что несколько лет подает свою декларацию добровольно, даже тогда, когда закон этого не требовал.

"Напомню, что с представлением этой (декларации, - ред.) я опоздал на полдня. При том, что система показывает, что работал над ней два часа до дедлайна и еще несколько - после", - заявил Шабунин.

Он также уточнил, что правоохранители не нашли ложных данных в его декларации.

Ранее сообщалось, что под Киевом неизвестные подожгли дом активиста Шабунина.

деньги имущество декларации коррупция Декларация
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