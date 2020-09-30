Суд признал виновным Шабунина в несвоевременном представлении декларации

Правоохранители не нашли ложных данных в его декларации

Правоохранители не нашли ложных данных в его декларации

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Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

"45 минут понадобилось Печерскому "суду", чтобы признать меня виновным в несвоевременном представлении декларации", - сообщил Шабунин.

Он отметил, что несколько лет подает свою декларацию добровольно, даже тогда, когда закон этого не требовал.

"Напомню, что с представлением этой (декларации, - ред.) я опоздал на полдня. При том, что система показывает, что работал над ней два часа до дедлайна и еще несколько - после", - заявил Шабунин.

Он также уточнил, что правоохранители не нашли ложных данных в его декларации.

Ранее сообщалось, что под Киевом неизвестные подожгли дом активиста Шабунина.