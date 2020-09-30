Нацполіція затримала мешканця Кіровоградщини, який пропонував правоохоронцям 56 тисяч хабаря

Злочинець хотів домовитися про припинення кримінального переслідування

Злочинець хотів домовитися про припинення кримінального переслідування

Національна поліція України затримала раніше судимого мешканця Кіровоградської області, який пропонував правоохоронцям 56 тисяч гривень хабаря за припинення кримінального переслідування.

Про це пише RegioNews з посиланням на Нацполіцію України.

Як повідомили у поліції, раніше судимий за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, мешканець міста Долинська, що на Кіровоградщині, був викритий працівниками поліції на скоєнні крадіжки з проникненням.

Усвідомлюючи, що за вчинене доведеться повернутися за ґрати, 34-річний чоловік вирішив "домовитися" з правоохоронцями. Звернувся до одного із заступників начальника Долинського відділу поліції та запропонував 56 тисяч гривень за припинення кримінального переслідування.

Підполковник поліції попередив про відповідальність за корупційну пропозицію та негайно рапортував про подію до Кіровоградського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.369 Кримінального кодексу України.

Хабародавця правоохоронці затримали відразу після надання ним грошових коштів посадовцю поліції. Речові докази вилучено, фігуранта затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За спробу підкупу службової особи йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Поліція затримала чоловіка, який запропонував правоохоронцю 56 тисяч гривень хабаря Раніше судимий за злочини, пов'... Опубліковано Національна поліція України Середа, 30 вересня 2020 р.

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