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25 сентября 2020, 17:27 4

В Кропивницком разоблачили студию, которая снимала пропагандистские коммунистические ролики

25 сентября 2020, 17:27 4
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Кропивницком частную видеостудию по производству сюжетов для пропаганды коммунистического тоталитарного режима.

Об этом проинформировали в пресс-службе СБУ Кировоградской области, пишет RegioNews.

Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей областного центра снимали видеосюжеты для российского медийного интернет-проекта "Красная школа". Цикл так называемых "познавательных видео о создании и развитии СССР и историю РФ авторы монтировали на собственном оборудовании. Семейная пара также выступала как авторы и ведущие роликов о социально-политической жизни Кировоградщины и деятельность сторонников коммунизма в регионе.

Исходники транслировали на страницах запрещенных соцсетей и российском интернет-сайте "Красное ТВ", который поддерживает деятельность руководства так называемых "Л/ДНР".

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли компьютер, который использовался как сервер. Удаленный доступ к нему имели соавторы из России. Также изъято технику, с помощью которой изготавливали сюжеты, жесткие диски, карты памяти, USB-накопители с черновыми материалами коммунистического проекта.

В ходе досудебного следствия мужчина и женщина полностью признали свою вину.

Решением райсуда лица признаны виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года с испытательным сроком 1 год.

Напомним, на Киевщине разоблачили межрегиональную группу, которая изготовляла фальшивые документы .

суд Россия СБУ Кропивницкий ЛДНР Кировоградская область коммунизм пропаганда
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