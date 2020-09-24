Нацполиция поймала преступников, которые незаконно присвоили более 100 млн гривен

Разработчики "схемы" имели криминальные связи

Разработчики "схемы" имели криминальные связи

Фото: Нацполиция

Следователи Национальной полиции разоблачили преступную группировку, которая действовала на территории всего государства. В нее входили владельцы небанковских финансовых учреждений, а также представители криминального мира.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Правоохранители установили, что на протяжении двух лет на территории государства действовала устойчивая преступная группировка. В ее состав входили фактические владельцы ряда небанковских финансовых учреждений. В частности злоумышленники осуществляли незаконные валютно-обменные операции по курсам, значительно отличались от фиксированных государством.

Нарушители не осуществляли документального оформления операций с валютой. Поэтому злоумышленники "сэкономили" на уплате обязательных налоговых платежей и присвоили свыше 100 миллионов гривен.

Кроме того, разработчики преступной схемы имели криминальные связи. В обязанности представителей криминального мира входило расширение схемы теневого оборота валюты на территории государства.

В настоящее время проверяются факты причастности к совершению преступления должностных лиц регуляторных и контролирующих органов. Правоохранители провели санкционированные обыски на территории города Киева и Киевской области. Полицейские изъяли дополнительные вещественные доказательства.

Напомним, сайт Нацполиции атаковали хакеры и завалили фейками.