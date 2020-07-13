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13 июля 2020, 11:13 8

На Киевщине полиция задержала вооруженную банду, которая ограбила предпринимателя

13 июля 2020, 11:13 8
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Злоумышленников подозревают в совершении разбоя, бандитизме, незаконном обращении с оружием и боеприпасами
Злоумышленников подозревают в совершении разбоя, бандитизме, незаконном обращении с оружием и боеприпасами
Фото: Нацполиция
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В Киевской области правоохранители задержали вооруженную банду за совершение разбойного нападения на предпринимателя.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"В июне ночью группа неизвестных лиц в масках ворвались в дом предпринимателя в поселке Козин, что на Обуховщине. Нападавшие запугали хозяев, связали их пластиковыми стяжками, применили оружие и, угрожая физической расправой, забрали из дома крупную сумму денег. После чего скрылись с места преступления", - говорится в сообщении.

Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности злоумышленников и задержали их на территории столицы и области. Силовую поддержку полицейской операции обеспечивали бойцы Корда и полка полиции особого назначения.

Четверо фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины. Они находятся в изоляторе временного содержания.

Во время обысков по месту жительства воров полицейские изъяли оружие, боеприпасы, банковские карты, мобильные телефоны, мототранспорт, на котором нападавшие совершили разбойное нападение, автомобили и другие вещественные доказательства.

Открыты уголовные производства по ч. 3 ст.187 (разбой), ст. 257 (бандитизм) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что правоохранители Киевщины прекратили деятельность ночного развлекательного заведения за нарушение карантинных ограничений.

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